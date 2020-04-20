السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 2256 إصابة و454 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا



روما 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

سجلت إيطاليا 2256 حالة إصابة جديدة بفيروس

وقالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية اليوم :إنها سجلت 454 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى .24114 .

// انتهى //

22:19ت م

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روما 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واسسجلت إيطاليا 2256 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أدنى حصيلة يومية لعدد المصابين منذ أكثر من خمسة أسابيع.وقالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية اليوم :إنها سجلت 454 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى .24114 .// انتهى //22:19ت م0256

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