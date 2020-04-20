السعودية اليوم / إسبانيا تسجل 399 وفاة جديدة بفيروس كورونا



مدريد 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

سجلت إسبانيا اليوم 399 حالة وفاة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة الإسبانية: إن حصيلة وفيات فيروس كورونا "كوفيد-19" في إسبانيا بلغت 20852 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات حتى الآن 200210 حالات .

وأضافت الوزارة أن حصيلة الوفيات اليومية لكوفيد-19 في إسبانيا تراجعت للمرة الأولى منذ أربعة أسابيع إلى ما دون 400 حالة، مع تسجيل 399 وفاةً خلال 24 ساعة.

// انتهى //

22:04ت م

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مدريد 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واسسجلت إسبانيا اليوم 399 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وقالت وزارة الصحة الإسبانية: إن حصيلة وفيات فيروس كورونا "كوفيد-19" في إسبانيا بلغت 20852 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات حتى الآن 200210 حالات .وأضافت الوزارة أن حصيلة الوفيات اليومية لكوفيد-19 في إسبانيا تراجعت للمرة الأولى منذ أربعة أسابيع إلى ما دون 400 حالة، مع تسجيل 399 وفاةً خلال 24 ساعة.// انتهى //22:04ت م0253

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