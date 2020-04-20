السعودية اليوم / أمانة الجوف وبلدياتها تنفذ 6102 جولة رقابية وتغلق 302 منشأة مخالفة



سكاكا 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

كثفت الفرق الميدانية في أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة خلال الأسبوع الماضي، جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية والمطاعم والمسالخ ونقاط الذبح، للتأكد من سلامة الغذاء، كما كثفت فرق الإصحاح البيئي والنظافة من أعمال الرش ومكافحة آفات الصحة العامة، ورفع المخلفات المنزلية ومخلفات الهدم والبناء وغسيل وتعقيم وتطهير الأحياء والطرق والميادين العامة، ضمن خطط الأمانة التشغيلية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمكافحة فايروس

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الجوف عبدالله الماجد أن الفرق الميدانية في الأمانة والبلديات التابعة لها نفذت أكثر من 6,102 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية، جرى خلالها إغلاق 302 منشأة مخالفة وإنذار 270 منشأة وإتلاف ومصادرة 3,111 كيلوغراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، إضافة إلى توزيع أكثر من 30 ألف منشور توعوي بمتابعة وتوجيه أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان.

وأضاف أن كمية الأنقاض والمخلفات التي رفعت بالمنطقة بلغت أكثر من 70 ألف متر مكعب ، فيما بلغ عدد الحاويات التي تطهر يوميا 13,188 حاوية.

// انتهى //

21:58ت م

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سكاكا 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واسكثفت الفرق الميدانية في أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة خلال الأسبوع الماضي، جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية والمطاعم والمسالخ ونقاط الذبح، للتأكد من سلامة الغذاء، كما كثفت فرق الإصحاح البيئي والنظافة من أعمال الرش ومكافحة آفات الصحة العامة، ورفع المخلفات المنزلية ومخلفات الهدم والبناء وغسيل وتعقيم وتطهير الأحياء والطرق والميادين العامة، ضمن خطط الأمانة التشغيلية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا المستجد.وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الجوف عبدالله الماجد أن الفرق الميدانية في الأمانة والبلديات التابعة لها نفذت أكثر من 6,102 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية، جرى خلالها إغلاق 302 منشأة مخالفة وإنذار 270 منشأة وإتلاف ومصادرة 3,111 كيلوغراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، إضافة إلى توزيع أكثر من 30 ألف منشور توعوي بمتابعة وتوجيه أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان.وأضاف أن كمية الأنقاض والمخلفات التي رفعت بالمنطقة بلغت أكثر من 70 ألف متر مكعب ، فيما بلغ عدد الحاويات التي تطهر يوميا 13,188 حاوية.// انتهى //21:58ت م0251

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