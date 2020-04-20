السعودية اليوم / أمانة نجران ترفع جاهزيتها لمواجهة أخطار الأمطار والسيول



نجران 27 شعبان 1441هـ الموافق 20 أبريل 2020 م واس

رفعت أمانة منطقة نجران جاهزيتها واستعدادها ووفرت الإمكانات الآلية والقوى البشرية لدرء مخاطر الأمطار والسيول كما وضعت خطة للطوارئ، بمشاركة عدد من الأفراد والمعدات والآليات.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان أن مدينة نجران حظيت خلال السنوات الماضية بتنفيذ عدد من مشروعات درء أخطار السيول، وتصريف مياه الأمطار، التي أسهمت - بإذن الله تعالى -، في حماية المواطنين وممتلكاتهم.

وأفاد أنه تم تكليف فرق عمل ميدانية مجهزة بالمعدات والآليات في حالة تأهب للتدخل وقت الحاجة لمواجهة الأخطار المصاحبة للحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، مشدّداً على أهمية المتابعة الميدانية لرصد تجمعات المياه والتعامل معها، والتأكيد كذلك على جاهزية تشغيل المضخات لسحب وشفط المياه ضمن خطة الطوارئ.

وأشار المهندس عيبان إلى أنه تم الانتهاء من تنظيف قنوات التصريف ومجاري السيول والمناهل الأرضية، التي ستسهم في تصريف مياه الأمطار، والتركيز على المواقع التي عادة ما تشهد تجمعاً للمياه ومتابعتها بشكل مستمر، وتكثيف الفرق والمعدات لإزالة تجمعات مياه الأمطار أولاً بأول باستخدام المضخات وصهاريج المياه وفق خطة العمل المُعدة مسبقاً، مبيناً أن فرق الأمانة مستعدة ميدانياً لمعالجة أي طارئ عند هطول الأمطار، وتلقي البلاغات بالاتصال على الرقم ٩٤٠.

// انتهى //

21:51ت م

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