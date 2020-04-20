السعودية اليوم / المغرب تعلن تسجيل 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

أعلنت المغرب اليوم أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تسجيل 191 إصابة جديدة بفيروس

وعزت وزارة الصحة المغربية استمرار اكتشاف الحالات المصابة إلى ظهور بؤر للفيروس في وحدات صناعية بكل من مدن الدار البيضاء وطنجة والعرائش، مشيرة إلى وضع المصابين تحت المراقبة الطبية.

وأوضحت الوزارة أن عدد المتعافين تماما من المرض بلغ 350 متعافيا فيما تم استبعاد 13340 حالة بعد الكشف المخبري.

// انتهى //

21:49ت م

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الرباط 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واسأعلنت المغرب اليوم أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تسجيل 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 3046، فيما وصل عدد الوفيات إلى 143 وفاة بعد الإعلان عن حالتي وفاة جديدتين.وعزت وزارة الصحة المغربية استمرار اكتشاف الحالات المصابة إلى ظهور بؤر للفيروس في وحدات صناعية بكل من مدن الدار البيضاء وطنجة والعرائش، مشيرة إلى وضع المصابين تحت المراقبة الطبية.وأوضحت الوزارة أن عدد المتعافين تماما من المرض بلغ 350 متعافيا فيما تم استبعاد 13340 حالة بعد الكشف المخبري.// انتهى //21:49ت م0246

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