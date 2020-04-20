السعودية اليوم / مدني حائل يتابع متغيرات الحالة الجوية بالمنطقة



حائل 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل العقيد نافع الحربي أن الدفاع المدني بالمنطقة تابع متغيرات الحالة الجوية اليوم وما صاحبها من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة شملت مدينة حائل وأغلب محافظاتها، مضيفاً أنه جرى انتشار فرق الإشراف الوقائي بمناطق الأمطار الغزيرة لمتابعة مسار الأودية التي سالت ضمن مسارها .

كما سجلت حالة حريق جزئي لإحدى أشجار النخيل بأحد المنازل بمدينة حائل بسبب ظواهر البرق التي صاحبت هطول الأمطار ولم تتسب بأضرار بفضل الله .

// انتهـى //

21:48ت م

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