السعودية اليوم / الصحة المصرية تسجل 189 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا ووفاة 11 حالة



القاهرة 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 189 حالة إيجابية جديدة لفيروس

وكشف المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان له عن خروج 89 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 821 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 1086 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح مجاهد أن ال 189 حالة الجديدة التي ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس بينهم شخص أجنبي، مبينًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم هو 3333 حالة من ضمنهم 821 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل، و250 حالة وفاة.

// انتهى //

21:28ت م

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القاهرة 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 189 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 11 حالة، مشيرة إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد إلى 1086 حالة.وكشف المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان له عن خروج 89 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 821 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 1086 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.وأوضح مجاهد أن ال 189 حالة الجديدة التي ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس بينهم شخص أجنبي، مبينًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم هو 3333 حالة من ضمنهم 821 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل، و250 حالة وفاة.// انتهى //21:28ت م0239

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