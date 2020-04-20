السعودية | الشؤون الإسلامية تواصل استقبال طلبات المتقدمين لكتابة البحوث العلمية الشرعية المتعلقة بجائحة كورونا عبر بوابتها الإلكترونية

الشؤون

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد استقبال البحوث العلمية الشرعية المتعلقة بجائحة كورونا عبر بوابتها الإلكترونية في إطار استشعارها أهمية مايجب على الوزارة أن تقوم به تجاه خطر فيروس كورونا، وحرصاً علي إيصال المعلومة الشرعية الصحيحة للمسلمين كافة، اتساقاً مع الجهود التي تقدمها المملكة لمواجهة هذه الجائحة.

ودعت الوزارة الباحثين إلى المسارعة في تقديم طلباتهم قبل انتهاء المدة المحددة، حيث سيكون آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم 30 من شهر شعبان الجاري 1441هـ، موضحة أن كل ما يتعلق بمواعيد تقديم البحوث وشروطها والجهات المستهدفة والمحاور والضوابط والمعايير وطريقة التوثيق، قد تم إدراجه على موقع الوزارة الإلكتروني .

وكان معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة البحوث العلمية الشرعية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا برئاسة معاليه ومعالي النائب الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد نائباً للرئيس وعضوية عدد من وكلاء الوزارة والمتخصصين، وحظي قرار تشكيل اللجنة بإشادة واسعة وتقدير كبير لرسالة الوزارة ودورها الفاعل في المجتمع للتصدي للوباء وبيان المنهج الشرعي في هذا الصدد.