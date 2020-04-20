شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة التستر : إلزام جميع البقالات والتموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، عن إلزام جميع البقالات والتموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من 10 مايو 2020.

ويأتي تطبيق وسائل الدفع الإلكتروني على البقالات والتموينات، في إطار الجهود لتمكين المستهلك من استخدام تلك الوسائل في جميع منافذ البيع والتقليل من تداول النقد.

كما يأتي هذا القرار متوائماً مع الخطوات والإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة والمتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وحرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.

الجدير بالذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري كان قد بدأ بالإلزام التدريجي بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني لكافة أنشطة قطاع التجزئة.