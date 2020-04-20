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إتلاف11 طن مواد غذائية فاسدة بمستودع مخالف في الدمام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام

ضبطت إدارة الأسواق بوكالة الخدمات بأمانة المنطقة الشرقية وبلدية غرب الدمام بالتعاون مع الضبط الإداري بشرطة الدمام مستودعا مخالفا في صناعية دلة بغرب الدمام، يحتوي على 11 طنا من المواد الغذائية، وذلك ضمن الجولات الرقابية للأمانة على المحلات والأسواق الغذائية قبيل رمضان.

وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة محمد الصفيان أن هذا المستودع تديره عمالة مخالفة تعمد إلى تجهيز الخضار والفواكه مجهولة المصدر لإعدادها للتسويق بطرق غير نظامية، إضافة إلى وجود لحوم مجمدة وأسماك ومواد غذائية أخرى دون مراعاة للاشتراطات الصحية، دون الأخذ بالاحتياطات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه على الفور جرى إتلاف 8 أطنان من اللحوم والأسماك، و3 أطنان من الخضار ومواد غذائية أخرى، إلى جانب إغلاق الموقع وإحالة العمالة للجهات المختصة لتطبيق الإجراءات الرسمية بحقهم، مشددا على أنه لن يتم التهاون مع المخالفين، حيث استدعي مالك المستودع لتطبيق العقوبات النظامية بحقه وفق اللوائح والتعليمات المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وإحالة العمالة للجهات المعنية لاتخاذ اللازم. ودعا جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفات البلدية حال رصدها من خلال مركز «940».