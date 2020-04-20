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إزالة 230 ألف م2 تعديات على أراض حكومية بالمدينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - المدينة المنورة

أزالت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة بالبلديات الفرعية والضواحي أمس تعديات على أراض حكومية قدرت مساحاتها الإجمالية بأكثر من 230 ألف متر مربع، حيث تمثلت التعديات في إقامة مخططات وهمية ومزارع وبناء أحواش شعبية وتحديد عدد من المواقع عبر إقامة سواتر ترابية وأسلاك شائكة.

وبينت أمانة المنطقة أن المراقبين في البلديات رصدوا عددا من التعديات التي جرى إزالتها ضمن نطاق بلدية الفريش، وهي مواقع محاطة بسلك شائك وطبليات وشبوك وبداخلها 50 فسيلة نخيل وأكوام من الطوب وخزان ماء بمساحة 80000م 2، وأرض محاطة بسلك شائك وطبليات حول الموقع بمساحة 60000م2، وأرض تحتوي على غرفة مبنى من الطوب تحت اللياسة مقام عليها سلك شائك وعقم ترابي حول الأرض بمساحة 60000 م2, وإحداث ضمن نطاق بلدية قباء وهو عبارة عن أسلاك شائكة وعقوم ترابية وزرائب أغنام بمساحة تبلغ 35000م2.

وأكدت أمانة المنطقة أنها لن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح على المتعدين، داعية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تعد يتم رصده في أي موقع، وذلك عبر مركز العمليات الموحد (940) أو عبر تطبيق (بلدي 940) المتوفر في متاجر الأجهزة الالكترونية.