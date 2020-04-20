80 فرقة إسعافية للهلال الأحمر بالمدينة لمواجهة كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - المدينة المنورة

خصص فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة 80 فرقة إسعافية لتطبيق المزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورنا المستجد، كما سخر جميع كوادره الطبية وإمكاناته الإسعافية والفنية على أعلى مستوى على مدار الساعة خلال فترة تطبيق منع التجول الكامل.

وتتضمن الخطة الشاملة التي وضعها الفرع تنفيذ عدد من الجولات الميدانية التفقدية بهدف التأكد من استعداد قيادة ومديري المراكز الإسعافية بالمنطقة من جاهزية وتعقيم السيارات والمعدات الإسعافية إلى جانب الحرفية في التعامل مع البلاغات التي يجري استقبالها في غرفة العمليات من قبل فريق متخصص لمعرفة توجيه الفرقة المناسبة للحالة، خاصة إذا كانت من حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا ومن ثم إبلاغ الفرقة عن طريق المسعف الالكتروني بجميع بيانات الحالة من حيث الأعراض والتاريخ المرضي، وبعد وصول الفريق للموقع يتم التعامل مع الحالة إسعافيا متخذا جميع وسائل السلامة الشخصية للفريق وللحالة لضمان سلامة الجميع، ومن ثم نقل الحالة والتنسيق مع عمليات الشؤون الصحية وتزويدها بمعلومات الحالة، وفي المرحلة الأخيرة تعقم سيارة الإسعاف بجميع ما تحتويه من معدات بأحدث أجهزة التعقيم.

مهمات الفرق