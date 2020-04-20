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تبوك ترفد الاحتياج الطبي بمليار وحدة دوائية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - تبوك

تساهم شركة تبوك الدوائية في تأمين نحو مليار وحدة دوائية لتغطية احتياج المنشآت الطبية والصيدليات على مستوى المملكة.

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وتشكل جهود الشركة أهمية كبرى على خارطة صناعة الدواء في السعودية تحقيقا للأمن الصحي وتوفر مختلف المستلزمات الطبية لكل القطاعات، حيث تعمل بسواعد وطنية قوامها 500 كادر من الجنسين موزعين على الإدارات والأقسام بنسبة 48% من إجمالي الموظفين، حيث تنتج 350 نوعا من الأدوية لعلاج أنواع من الأمراض، ولا سيما المزمنة منها، بجانب أنواع من المضادات الحيوية.

وتحرص الدوائية على توفير الأدوية ومختلف المستلزمات الطبية تحقيقا للأمن الدوائي الوطني، في الوقت الذي تستمر فيه هذه الفترة بالعمل بصورة منتظمة على مدار الـ 24 ساعة.

وتوفر بدائل للأدوية الأجنبية، كما تسهم في توطين تكنولوجيا التصنيع الدوائي من خلال توفير أحدث الأجهزة وخطوط الإنتاج، بأعلى المعايير والمواصفات الطبية، وبأسعار أقل من مثيلاتها المستوردة، وبالتالي تقليل الاعتماد على المنتج الخارجي تحقيقا لأحد أهم أهداف الشركة.