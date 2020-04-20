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1122 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 92 حالة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

سجلت وزارة الصحة أمس 1122 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 92 حالة، ووفاة 5 حالات، ليصل إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلى 10,484، وحالات التعافي إلى 1490 حالة، و103 وفيات.

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وأجاب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في سؤال لـ»مكة» عن الخطوات التي يجب أن يتبعها الذين يعانون من ضعف المناعة عند الذهاب للمستشفيات بقوله «لمن يعاني من ضعف المناعة إذا احتاج إلى زيارة المستشفى عليه أولا التواصل من خلال وسائل الطب عن بعد أو من خلال الاتصال على 937، والتأكد إن كان بإمكانه الحصول على الرعاية الطبية عن بعد»، مبينا أن هناك مجموعة من المستشفيات تقدم خدماتها عن بعد، لافتا إلى أن هناك حالات تستلزم مراجعة المنشأة الصحية للحصول على الرعاية.

ودعا من يضطر للذهاب إلى المستشفيات، وخاصة من كانت مناعته منخفضة إلى وضع كمامة والبعد عن الآخرين وترك مسافة آمنة بينه وبينهم والالتزام بغسل اليدين أو تعقيمهما وتجنب ملامسة الوجه وأخذ كمية كافية من الأدوية لتقيل التردد على المستشفيات، ناصحا من كانت مناعته ضعيفة بالانعزال عن الآخرين، حتى داخل المنزل وأن يستخدم أدوات نظيفة ويقلل من ملامسة الأسطح.

وقال العبدالعالي إن 874 حالة مصابة من إصابات أمس اكتشفت خلال المسح النشط، مشيرا إلى أن 73% من إجمالي الإصابات بالفيروس المستجد لغير سعوديين و27% لسعوديين.