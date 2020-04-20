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مسح نشط لإسكان العمالة في نجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - نجران أطلقت فرق التقصي الوبائي بالشؤون الصحية بمنطقة نجران أمس حملة للمسح النشط لإسكان العمالة بمختلف المواقع بالمنطقة ومحافظاتها. وأكدت صحة نجران أن الإجراء استباقي للتقصي الوبائي في مواقع إسكان وتجمعات العمالة الوافدة والكشف المبكر عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، ومنع انتشار الفيروس، إضافة إلى إرشادهم بالإجراءات الصحية للوقاية من الأوبئة والفيروسات المتعلقة بالنظافة الشخصية وكيفية غسل اليدين واستخدام المعقمات، وأهمية المحافظة على المسافات الآمنة مع الآخرين، وتعريفهم بالتصرف الصحيح في حالة الاشتباه بالإصابة عبر عزل النفس فورا والتواصل مع وزارة الصحة على الرقم 937.



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