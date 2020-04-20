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34 عيادة افتراضية بجامعة الملك فيصل في الأحساء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الأحساء

لتعزيز الإجراءات الاحترازية من تداعيات جائحة كورونا على الصحة العامة، أطلقت جامعة الملك فيصل بالأحساء أمس مبادرتها التطوعية الطبية.

وأوضح مدير الجامعة الدكتور محمد العوهلي أن المبادرة تأتي ضمن الجهود الوطنية الاستباقية والاحترازية، وتنبثق من هوية الجامعة المؤسسية وتحديدا في المجال الصحي، إذ تعمل الجامعة على تعظيم أثرها التعليمي والبحثي والخدمي في تنميته، وفي إطار مبادراتها التطوعية المتتابعة في المجال البحثي والتدريبي والصحي والإعلامي.

من جانبه أفاد المشرف على مجمع العيادات الطبية الدكتور سيف الدوسري، بأن هذه المبادرة تتضمن 34 عيادة افتراضية عن طريق منظومة العمل عن بعد، ينهض بها أطباء متخصصون في عدد من المجالات الطبية؛ وذلك لاستكمال المتابعة الطبية للمريض، ووضع الخطط العلاجية، والإجابة عن الاستفسارات من خلال التطبيق الالكتروني، وأن مجمع العيادات الطبية حدد أياما لاستقبال متابعة الحمل، وتقديم اللقاحات الوقائية للأطفال.