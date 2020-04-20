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8 تصنيفات لمخالفات تشكل خطرا على الصحة العامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أضافت أمانة العاصمة المقدسة 8 تصنيفات ضمن الممارسات المخالفة التي تشكل خطرا على الصحة العامة عبر مبادرة «وعيك سبيل وقايتك» التي أطلقتها للإبلاغ عن أي تجاوز صحي أو بيئي سعيا في رفد الجهود القائمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأفاد مدير إدارة العلاقات العامة و الإعلام بالأمانة المهندس رائد سمرقندي بأن الحملة تأتي ضمن الرقابة المجتمعية ‏والمسؤولية الوطنية، وترتكز على تفاعل المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن أي تجاوز صحي وبيئي، مشيرا إلى أن التصنيفات تشمل الباعة المتجولين بالشوارع أو الأسواق، وعدم ترك مسافة آمنة للمتسوقين، داعيا الجميع في حالة ملاحظة أي تجاوز صحي أو بيئي إلى الإبلاغ عن ذلك بالاتصال برقم الأمانة 940.

01. الباعة المتجولون بالشوارع أو الأسواق المحيطة بك

02. حدوث زحام بالمنشأة، وعدم ترك مسافة آمنة للمتسوقين

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03. مخالفة أي منشأة لاشتراطات الإغلاق والتشغيل

04. تقديم الوجبات للعملاء داخل صالات الطعام

05. عدم توفير المعقمات أو القفازات داخل المحلات

06. وصول الوجبات عبر خدمة التوصيل دون تغليف حراري

07. تدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين

08. عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية للعاملين بالأسواق