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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
أعلنت شركة السوق المالية السعودية «تداول» أن أوقات التداول في سوق الأسهم خلال شهر رمضان المبارك ستبقى كما هي دون تغيير.
وبحسب بيان للشركة على موقعها أمس حددت أوقات العمل خلال رمضان وفق التالي:
أسواق الأسهم (السوق الرئيسية والسوق الموازية "نمو") :
- مزاد الافتتاح من الساعة 09:30 صباحا إلى الساعة 10:00 صباحا.
- السوق مفتوح من الساعة 10:00 صباحا إلى الساعة 1:00 مساء.
- مزاد الإغلاق من الساعة 1:00 مساء إلى الساعة 1:10 مساء.
- جلسة التداول على سعر الإغلاق من الساعة 01:10 مساء إلى الساعة 01:20 مساء.
- السوق مغلق من الساعة 01:20 مساء إلى الساعة 02:00 مساء.
- قبل الافتتاح من الساعة 09:30 صباحا إلى الساعة 10:00 صباحا.
- السوق مفتوح من الساعة 10:00 صباحا إلى الساعة 1:00 مساء.
- السوق مغلق من الساعة 1:00 مساء إلى الساعة 2:00 مساء.
- قبل الافتتاح من الساعة 09:30 صباحا إلى الساعة 10:00 صباحا.
- السوق مفتوح من الساعة 10:00 صباحا إلى الساعة 1:00 مساء.
- السوق مغلق من الساعة 1:00 مساء إلى الساعة 2:00 مساء.
كانت هذه تفاصيل خبر تداول: لا تغيير في مواعيد عمل السوق خلال رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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