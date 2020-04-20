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العقار تعقد 800 اجتماع وتفض 409 نزاعات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

عقدت الهيئة العامة للعقار أكثر من 800 اجتماع «عن بعد» بمعدل 33 ألف دقيقة عمل، وذلك لمتابعة وإدارة سير الأعمال، في ظل قرار تعليق الحضور إلى مقرات العمل تنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).

ويتابع مركز خدمة الشركاء بقطاع العمليات استفسارات شركاء الهيئة والرد عليها عبر حسابه الرسمي في تويتر (REGA_CARES)، ومركز الاتصال الوطني (آمر).

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وتمكنت هيئة العقار من فض 409 نزاعات عقارية عن بعد من خلال (منصة التحكيم العقاري)، إضافةً إلى استقبال اعتراضات المستفيدين التي تخص الملكية عبر منصة لجنة تسجيل أخطاء الملكية، إذ بلغ عدد الاعتراضات التي استقبلتها اللجنة خلال فترة الحظر 914.

واستطاعت الهيئة تصنيف 83 منشأة عقارية من خلال (منصة تصنيف المنشآت العقارية)، لتصبح منشآت عقارية رائدة تقدم خدمات مميزة للمواطنين.

كما عقد المعهد العقاري السعودي ست دورات تدريبة عن بعد للمستفيدين عبر المنصة، بحضور 1284 باحثا وباحثة عن عمل، بهدف رفع كفاءتهم في السوق العقاري وتأهليهم لإيجاد فرص عمل.

مهام عن بعد