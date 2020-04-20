مسح نشط بأحياء ينبع للكشف المبكر عن كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - ينبع

ينفذ المجمع الصحي بمحافظة ينبع عبر فرق ميدانية صحية متخصصة المسح النشط لفيروس كورونا المستجد كإجراء احترازي واستباقي داخل الأحياء بالمحافظة والمساكن والمجمعات السكنية للعمالة، للوصول إلى الأشخاص في منازلهم واكتشاف حالات الإصابة في وقت مبكر حتى لو لم تظهر عليهم أعراض، حيث يسهم ذلك في عزلهم وتطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتقال الفيروس للآخرين وعدم وصول المصابين لمراحل متقدمة من الإصابة.

وتحرص الفرق الميدانية خلال الجولات الميدانية في كامل الأحياء ومساكن العمال على تعزيز التوعية الصحية وتحسين مستوى الصحة العامة، بقياس درجة الحرارة والتأكد من مدى تطبيق الاشتراطات الصحية من حيث مساحة الغرف وسلامة التهوية والنظافة العامة والتأكد من عدم وجود أعراض لديهم ومن معرفتهم للأرقام الخاصة بوزارة الصحة 937، إضافة إلى أخذ المسحات الاستباقية منهم وإحالة العينات، كما يعطى المشتبه به التعليمات الخاصة بالعزل المبدئي حتى ظهور نتيجة العينة وإذا ظهرت النتيجة إيجابية تطبق إجراءات العزل الصحي وتقدم لهم الرعاية الصحية الملائمة.

يذكر أن عمليات المسح النشط تهدف لتقديم التوعية من الوباء وتعزيز الإصحاح البيئي بتحسين مستوى الصحة العامة داخل الأحياء والمجمعات السكنية المخصصة للعمالة، إضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية.