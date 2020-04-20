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ضبط موقع عشوائي لبيع الحطب بعكيشية مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة أزالت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية جنوب مكة الفرعية موقعا عشوائيا بمخطط العكيشية بمساحة إجمالية بلغت 1200 م2، وذلك ضمن الحملات الميدانية المنفذة لإيقاف التعديات والعشوائيات على الأراضي الحكومية. وأوضح رئيس البلدية المهندس حمدي قدح في بيان أمس أن الموقع العشوائي تديره عمالة مخالفة لبيع الخشب المستخدم، وتأتي هذه الإزالة لإيقاف العشوائيات على الأراضي الحكومية بمخطط جنوب مكة المكرمة (العكيشية)، بمشاركة إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة والجهات المختصة، وجرى اتخاذ اللازم حيال ذلك وفق الإجراءات والأنظمة المتخذة في البلدية.



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