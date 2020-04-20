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توظيف التطبيقات لتجنب زحام الأسواق بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

وظفت أمانة محافظة جدة ممثلة في البلديات الفرعية التطبيقات الالكترونية لتجنب الازدحام داخل مراكز التسوق بالمحافظة، وذلك ضمن جهودها للحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وحفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين، حيث تغني هذه التطبيقات عن الذهاب للمراكز في مختلف الأنشطة.

وأوضح وكيل أمين المحافظة للبلديات الفرعية محمد الزهراني أن الاعتماد على توظيف مثل هذه التقنية يأتي ضمن تطبيقات أخرى للهواتف الذكية لتسهيل البيع وتقديم خدمات التوصيل للذبائح من الأغنام للمستهلك من المسلخ الرئيس، داعيا سكان جدة لاستخدام هذه التطبيقات، كونها من الأدوات المهمة خلال المرحلة الحالية لمنع الازدحام داخل المراكز التجارية والحصول على طلباتهم بأسرع وقت ممكن.

يذكر أن الأمانة اعتمدت اشتراطات خاصة لخدمة «التوصيل المنزلي» لضمان تقليل أخطار الإصابة بفيروس كورونا من خلال تطبيق الاشتراطات والضوابط الصحية، خاصة فيما يخص مندوبي التوصيل والآليات الخاصة المتعلقة بذلك، وتطبق بنود اللائحة على أنشطة محددة وهي: المطاعم ومحال الوجبات السريعة، والأسواق المركزية والتموينات، ومندوبو التطبيقات الالكترونية المسجلة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مع التأكيد بالالتزام بلائحة التوصيل الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.