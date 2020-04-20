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جامعة طيبة تكلف أساتذة الكليات الصحية بالعمل في مستشفيات المدينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - المدينة المنورة

أصدر مدير جامعة طيبة بالمدينة المنورة الدكتور عبدالعزيز السراني قرارا بتكليف جميع أعضاء هيئة التدريس العاملين بالكليات الصحية، وشاغلي وظائف الكادر الصحي بالعمل في مستشفيات الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، وحسب ما تقتضيه الحاجة.

وأوضح الدكتور عبدالعزيز السراني، أن هذا القرار يأتي ضمن مبادرات الجامعة في دعم جهود الدولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، مبينا أن المبادرة تكون بالتنسيق المتكامل مع الشؤون الصحية، وذلك لتوحيد تلك الجهود في مساهمة الأطباء بالكليات الصحية للعمل في المستشفيات.

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وأكد أن الجامعة تسخر كل إمكاناتها العلمية والبشرية، في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيدا بالقرارات التي تتخذها حكومة خادم الحرمين الشريفين، والإجراءات المعلنة من وزارة الصحة التي كان لها أثر بالغ في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار مدير الجامعة إلى أن دور الجامعات هو خدمة المجتمع الذي يعد أحد أركان رسالة الجامعة إضافة إلى العمل البحثي التخصصي والعملية التعليمية، لذا اهتمت جامعة طيبة بالمدينة المنورة من هذا المنطلق منذ بدء إعلان أول إصابة بفيروس كورونا في المملكة باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع الجهات المعنية والتنسيق مع وزارة التعليم في هذا الشأن، مبينا أن الجامعة قدمت مبادرات مجتمعية وتخصصية عدة من ضمنها تقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية والطبية والإسهام في تنفيذ الأعمال التطوعية من خلال المنصات المعدة لذلك.

وأبان السراني أن مبادرة دعم الأبحاث والدراسات العلمية حول انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) التي أطلقتها جامعة طيبة لإيجاد حلول علمية طبية من خلال معرفة التسلسل الجيني لهذا الفيروس والطرق المخبرية لاكتشافه والوقاية منه وعلاجه والحد من انتشاره، إضافة إلى معرفة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي نتجت عن الفيروس والمترتبة على المجتمع ومحاولة التوصل لأنجح الحلول للتقليل من آثار هذه الجائحة.

من أهداف مبادرة دعم الأبحاث حول فيروس كورونا: