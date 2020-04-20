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مختصون من 23 دولة يناقشون التعامل مع الأزمات بجامعة نايف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

انطلقت في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أمس سلسلة محاضرات في مجال التعامل مع الأزمات والكوارث التي تنظمها الجامعة بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) من خلال تقنية الاتصال الالكتروني المرئي بمشاركة مختصين من 23 دولة.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور عبدالمجيد البنيان أن المحاضرات ستتناول قضايا التعامل مع الأزمات من زاوية علمية تحليلية، حيث تأتي انعكاسا للخبرات التي تتمتع بها كل من الجامعة والإيسيسكو في مجال الدراسات الاستراتيجية وفي مجال إدارة الأزمات والكوارث.

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وأعرب عن شكره وتقديره للمدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة على ثقته ببرامج الجامعة لتعزيز التعاون المشترك في معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وشكر أعضاء الهيئة العلمية والمشاركين، ودعا الله أن تحقق هذه السلسلة من المحاضرات وما سيواكبها من مداخلات وتعليقات أهدافها المرجوة.

من جانبه قدم مدير المنظمة الدكتور سالم المالك الشكر للجامعة على دورها الفاعل في نشر ثقافة الأمن بمفهومه الشامل وتنمية الحس الأمني لدى المواطنين، مشيرا إلى جهود المنظمة في مواجهة الأزمات والكوارث في أثناء جائحة كورونا من خلال إنتاج عدد من البرامج الرقمية وبثها عبر الإنترنت.

وتتناول المحاضرات عددا من الموضوعات، منها دور العلاقات العامة في التعامل مع الأزمات والدبلوماسية العامة ـ أداة الدول المهمة لمواجهة فيروس كورونا وإدارة الأزمات، ودور القطاعات المختلفة في إدارة جائحة كورونا، والتعرف على أهم الاستراتيجيات الإعلامية التي ينبغي استخدامها (قبل وأثناء وبعد) الأزمات، وبحيث يمكن للتكنولوجيا المساعدة في الحد من تفشي الوباء (أزمة كورونا نموذجا) وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات والتطبيقات الإعلامية في مساندة جهود التصدي (لأزمة كورونا في إندونيسيا).

وتأتي هذه السلسلة من المحاضرات ضمن التعاون والشراكة مع الجامعة، كونها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب والإيسيسكو.