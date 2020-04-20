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8000 حكم مجود متاح للبحث بمدونات ديوان المظالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أتاح ديوان المظالم عبر بوابته الالكترونية إمكانية الاطلاع والبحث النصي في جميع مدوناته القضائية ومدونة السوابق القضائية، وذلك في إطار تحقيق نشر المعرفة القضائية المتخصصة لجميع الشرائح المهنية في القطاع العدلي والقضائي.

وتحتوي تلك المدونات على إرث كبير من تاريخ القضاء الإداري، إذ تتيح بوابة الديوان الاطلاع على 8000 حكم مجود صادرة من محاكمه؛ خدمة للمهتمين والباحثين وأهل الاختصاص والطلاب الدارسين بالمجال القانوني والقضائي، بهدف تعزيز الوعي القضائي والحقوقي.

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ويمكن للباحث البحث بمحددات بحثية متطورة، من خلال كلمة، أو موضوع، أو رقم قضية، حيث تظهر جميع التفاصيل البحثية التي اختارها الباحث في وقت وجيز جدا.

كما أتاح الديوان خاصية البحث في مدونة السوابق القضائية التي أصدرها أخيرا، من خلال كتابة النص للكلمات المفتاحية للبحث في جميع السوابق بتفصيل شامل ودقيق، يوضح المعطيات البحثية وفق إمكانيات عديدة تتيح مشاركتها والاطلاع عليها في أشكال مختلفة تيسر الوصول السريع.

وأعدت جميع المدونات القضائية وفق ملخص لكل حكم عند بداية عرضه، يوضح أهم الموضوعات التي أقرها، ثم يليه عرض موجز يتضمن وقائع وأسباب ومنطوق الحكم، يلي ذلك نشر الحكم كاملا بوقائعه وأسبابه ومنطوقه، ثم يتبع بمنطوق حكم دوائر تدقيق القضايا.

كما تأتي خدمة البحث في المدونات القضائية والسوابق القضائية تسهيلا على الباحثين، للاطلاع على الأحكام والبحث فيها، لتكون في متناول الجميع، بغية الوصول إلى الغاية المنشودة من نشرها، وتحقيقا لما تضمنته استراتيجية الديوان2020 في نشر الوعي القضائي والحقوقي لعموم المهتمين.