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ملتقى للصحة النفسية يبحث سبل العلاج عن بعد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

استعرض الملتقى الأول للصحة النفسية الالكترونية الذي نظمه المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية أمس الأول عبر تقنية التواصل عن بعد، بمشاركة 10 متحدثين متخصصين في المجال نفسه، سبل الاستفادة من التقنيات الالكترونية لتقديم خدماته عن بعد.

وبدأ اللقاء بكلمة افتتاحية قدمها المشرف العام على المركز الدكتور عبدالحميد الحبيب، تلاها بدء جلسات الملتقى بورقة علمية قدمها الدكتور أحمد بلخير عن «الصحة النفسية الالكترونية والاستراتيجية الوطنية لها»، وأخرى للدكتور حسن الشهري بعنوان «الضوابط المهنية والأخلاقية في خدمات الصحة النفسية»، فيما تناول الدكتور ماجد الدسوقي «التحديات التي تواجه الصحة النفسية الالكترونية»، والدكتور خالد الجابر «العلاج النفسي عن بعد.. العيادة الافتراضية».

واستعرضت جلسات الملتقى تجارب العلاج عن بعد، حيث تحدث الدكتور فهد العريفي عن تجربة مستشفى الملك فيصل في تقديم خدمات الطب عن بعد، والدكتورة تمارا جعفر عن تجربة مستشفى أرامكو في تقديم الاستشارات النفسية عن بعد خلال جائحة كورونا، وكذلك الأخصائية جميلة العبدلي عن تجربة كيورا في العلاج النفسي.