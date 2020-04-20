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كاسياس: لن أعود للعب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بورتو

اعترف الحارس الإسباني إيكر كاسياس (38 عاما) بأنه شعر بالحزن لمدة شهر بعد الأزمة القلبية التي فاجأته قبل نحو عام خلال تدريباته مع فريقه بورتو البرتغالي.

وقال كاسياس «كنت حزينا لمدة شهر بعد الأزمة القلبية. كنت أخشى الذهاب للنوم أو إجهاد نفسي بدنيا. كان أمرا غير ممكن». وأصبح كاسياس على ما يرام الآن، لكنه خضع لفترة علاج مكثفة للوصول إلى هذا الحال.

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وتعرض كاسياس للأزمة القلبية خلال التدريبات في مطلع مايو 2019، وقال «بعض الأشياء تغيرت منذ ذلك الحين ومعظمها تغييرات في رأسي».

وأعرب كاسياس، الذي ينتهي عقده مع بورتو في 30 يونيو المقبل، عن اعتقاده بأنه ليس مرجحا أن يعود للعب مجددا.

وسبق أن أعلن كاسياس نيته في الترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم.