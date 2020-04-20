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القبض على مرتكبي جرائم سطو بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ الرياض

قبضت الجهات الأمنية في منطقة الرياض على مواطنين في عقدهما الثاني والرابع من العمر، ارتكبا 3 جرائم سطو على المنازل بحي الفيصلية بالرياض.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم شاكر التويجري، في بيانه أمس أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على الجانيين، حيث أقرا بارتكابهما ثلاث جرائم سطو على المنازل بحي الفيصلية جنوب العاصمة الرياض، وسرقة ما فيها من أموال ومجوهرات وأجهزة الكترونية، يقدر إجماليها بـ187,000 ريال، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، لإحالتهما إلى النيابة العامة.