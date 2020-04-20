شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ الرياض
قبضت الجهات الأمنية في منطقة الرياض على مواطنين في عقدهما الثاني والرابع من العمر، ارتكبا 3 جرائم سطو على المنازل بحي الفيصلية بالرياض.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم شاكر التويجري، في بيانه أمس أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على الجانيين، حيث أقرا بارتكابهما ثلاث جرائم سطو على المنازل بحي الفيصلية جنوب العاصمة الرياض، وسرقة ما فيها من أموال ومجوهرات وأجهزة الكترونية، يقدر إجماليها بـ187,000 ريال، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، لإحالتهما إلى النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مرتكبي جرائم سطو بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.