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فصل صيفي عن بعد بجامعة المؤسس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ جدة اعتمدت جامعة الملك عبدالعزيز فصلا دراسيا صيفيا عن بعد للعام الجامعي الحالي 1441هـ، نظرا لحاجة الطلاب والطالبات لاستكمال متطلبات تخرجهم ومساندتهم في مختلف البرامج. وأكد عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عابد المشايخي أن العمادة أتاحت التسجيل المبكر للطلبة في الفصل الصيفي وبلغت نسبة انتهاء عمليات التسجيل 75% لطلبة الانتظام، مشيرا إلى أنه سيعلن بعد انتهاء الفصل الدراسي عن مواعيد استكمال التسجيل لمن لم تستكمل جداولهم في التسجيل المبكر وفق الشعب التي توفرها الكليات لطلبتها. وأفاد بأن بداية الفصل الصيفي ستكون الأحد الثامن من شوال المقبل، كما سيعلن عن التفاصيل قريبا.



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