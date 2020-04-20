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راكيتيتش: التدريبات المنفردة مملة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - مدريد

اعترف نجم خط وسط فريق برشلونة الإسباني الكرواتي إيفان راكيتيتش، بأن تدريباته المنفردة خلال فترة الإغلاق والعزل الحالية في إسبانيا بدأت تبدو صعبة ومملة لطول الفترة، مشيرا إلى أنه ينتظر استئناف المسابقة رغم أن هدف الجميع حاليا هو التفكير في الموسم المقبل أيضا.

وأوضح راكيتيتش، في مقابلة مع قناة «موفيستار بلس»: الشكوك لها بعض التكلفة، أريد بالفعل أن أشعر بالكرة وبالعشب وبجهد الفريق ومواصلة العمل مع الطاقم التدريبي الجديد وزملائي.

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وأعرب اللاعب المخضرم عن حزنه لعدم وضوح الموقف حتى الآن بشأن استئناف الموسم في ظل استمرار أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا.

وأوضح «من المؤلم أننا لا نعلم متى سيعود كل شيء إلى طبيعته، ولكننا نعي أن هناك أشياء أهم من كرة القدم، وهي صحتنا. ولكن هذا الارتباك والشكوك وعدم معرفة المدة الباقية على استئناف المسابقة لها بعض التكلفة».

وأشار راكيتيتش أيضا إلى مستقبله في برشلونة وعدم تجديد تعاقده مع النادي حتى الآن، وقال «إنني هادئ للغاية وسعيد للغاية، ولكن هناك طرفين بالطبع»، موضحا أنه لم يتصل به أحد من مسؤولي النادي حتى الآن. وقال «أود بالفعل مواصلة العمل مع هذا الطاقم التدريبي الجديد للفريق».