شكرا لمتابعة خبر عن الأمير سطام بن خالد: الانتقاص من المجنسين يعد انتقاص لهم كمواطنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد الأمير سطام بن خالد آل سعود، على أن المجنسين حصلوا على الجنسية بقرار ملكي والإنتقاص منهم هو انتقاص لهم كمواطنين.

وقال الأمير سطام بن خالد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : أنا أحكم على الجميع من خلال أقواله وأفعاله مهما كان أصله ومن يخطىء بحق الوطن وولاة الأمر والمجتمع يرد عليه".

وأضاف : "أما من لا يفتخر بأنه سعودي وينتقص بالعادات والتقاليد كان مجنس أو لا فهؤلاء لا احترام لهم عندي".