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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، عن إلزام البقالات والتموينات بتوفير حلول الدفع الإلكتروني ابتداءً من 10 مايو. كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، عن إلزام البقالات والتموينات بتوفير حلول الدفع الإلكتروني ابتداءً من 10 مايو. وأشار إلى أن الإجراء يأتي للتقليل من التعاملات النقدية حرصًا على سلامة المواطنين، وضمن الإجراءات الاحترازية للحفاظ على المواطنين وللوقاية من انتشار فيروس كورونا.

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