شكرا لمتابعة خبر عن أمين جدة يوجه بالتحقيق في ذبح عمالة لدواجن بقرب مدرسة مخصصة لسكنهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): وجه أمين جدة بالتحقيق في مقطع الفيديو المتداول، حول إساءة استخدام عمال أحد مقاولي النظافة لسكن العمال المؤقت. وجه أمين جدة بالتحقيق في مقطع الفيديو المتداول، حول إساءة استخدام عمال أحد مقاولي النظافة لسكن العمال المؤقت. وكانت " صدى " قد نشرت مقطع فيديو لعمالة آسيوية تابعة لإحدى الشركات المتعاقدة مع أمانة جدة، يقومون بذبح دجاج بالقرب من مدخل إحدى المدارس المخصصة لهم كمسكن مؤقت. ويأتي ذلك في ظل قيام الجهات المعنية بالعديد من الاحترازات لحماية المواطنين والمقيمين من الأوبئة، ومن ضمنها وضع العمالة في مدارس.

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