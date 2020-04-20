شاهد.. بروق مُتتابعة تضيء شمال الرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الاثنين، بروق مُتتابعة تضيء شمال الرياض. أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الاثنين، بروق مُتتابعة تضيء شمال الرياض. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة.

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