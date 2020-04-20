شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة إعفاء مانح طلابه درجات مجانية بجامعة أم القرى من منصبه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشف عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى، وعميد كلية العلوم الصحية والكلية الجامعية بالقنفذة، الدكتور عمر بن عبد الله الهزازي، عن حقيقة إعفائه من منصبه.

وقال الهزازي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر:" لا صحة فيما اعلم حتى اللحظة عن صحة ماهو منتشر بشأن إعفائي من منصبي، والايميل الذي بنى عليه بعضهم ذلك أولوه خطأ، فهي وصية دائما ابعث بها لأعضاء الكلية وفيمن سيخلفني يوما".

وأضاف الهزازي:" أوصي باستمرار على طلابي وفتح الابواب لهم، والتوجيه الذي صدر من الوزارة للجامعات بشأن الاختبارات هو انها في موعدها ".

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وأشعلت أنباء حول إعفاء مانح طلابه درجات مجانية بجامعة أم القرى منصات التواصل الاجتماعي، حيث سادت حالة استنكار بعد أخبار عن إقالة الدكتور عمر الهزازي من منصبه بعد أن قام برصد درجة أمتياز لجميع طلابه.

وطالب الكثير من رواد التواصل بإعادته لمنصبه مع الكثير من عبارات الشكر والثناء لما قدمه، مما دفعهم لإطلاق هاشتاق " كلنا عمر الهزازي " للتعبير عن غضبهم حتي وصل للترند.

وانهالت التعليقات على الهاشتاق وجاءت كالآتي:" طبعا مسموح في الجامعات يرسب جميع الطلاب في الشعبة دون ان تتم مسائلة استاذ المادة اما نجاح الكل فموضع شك، خيراً تعمل شراً تلقى،نعم التعليم الجيد لا يمنح درجات اختبار بالمزاج ".