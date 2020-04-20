بالفيديو .. وزير العدل يدشن عن بعد "منصة نافذ" ويوضح مزاياها

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): دشن وزير العدل، الدكتور الصمعاني، عن بعد "منصة نافذ http://Nafith.sa " بحضور وزراء التجارة والإسكان والاتصالات وتقنية المعلومات ومحافظ مؤسسة النقد. دشن وزير العدل، الدكتور الصمعاني، عن بعد "منصة نافذ" بحضور وزراء التجارة والإسكان والاتصالات وتقنية المعلومات ومحافظ مؤسسة النقد. وأكد الوزير أن المنصة تعتبر نقطة تحول في مجال السندات التنفيذية بشكل عام، والتعامل المالي والتجاري. Advertisements ومن جهته، وصف وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، المنصة بأنها أحد إنجازات والمنجزات النوعية لوزارة العدل، والذى سيكون لها أثر كبير في استقرار الإئتمان التجاري. الجدير بالذكر أن المنصة تقدم خدمات إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونياً في بيئة رقمية آمن.

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