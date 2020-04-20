شكرا لمتابعة خبر عن وزارة النقل تتيح خدمة استخراج التصاريح الاستثنائية للمركبات التي تزيد حمولتها عن 90 طنا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أطلقت وزارة النقل عبر بوابتها على شبكة الانترنت ضمن خدماتها الالكترونية اليوم, خدمة استخراج تصاريح استثنائية للمركبات التي تزيد حمولتها عن 90 طنًا، وذلك تسهيلًا لعملية استخراج التصاريح للناقلين دون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة.

ودعت وزارة النقل الراغبين باستخراج التصاريح التقديم من خلال بوابة خدمات الوزارة الإلكترونية هنا.

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وضمن عدد من المبادرات التي تقدمها وزارة النقل للارتقاء بخدماتها المقدمة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030م.