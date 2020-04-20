شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق مجمع طبي خاص في الأحساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):

قررت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الاحساء إغلاق مجمع طبي خاص، وذلك نتيجة عدم التزامه بأنظمة ومعايير مكافحة العدوى، و لوجود عدة ملاحظات في منطقة الفرز البصري، وعدم التزام المجمع بالتوصيات المبلغة من قبل مركز القيادة والتحكم بشأن التعامل مع الحالات المشتبهة الاصابة بفيروس كورونا كوفيد-١٩ .

ويأتي ذلك بعد زيارات تفقدية من فريق إدارة الالتزام وبناء على قرار مركز القيادة والتحكم بصحة الأحساء إلى حين سد الفجوات القادرة بإذن الله على حماية المرضى والمراجعين والعاملين الصحيين.

يذكر أن صحة الأحساء أغلقت مجمعا طبيا خاصا تحفظيا، وقسم طوارئ في احد المستشفيات الخاصة، لوجود عدة ملاحظات في منطقة الفرز البصري، ولتهاونهما في تطبيق الإحترازات الوقائية لفيروس كورونا.