مقيم يرحب بالمسؤولين عن المسح النشط ويدعوهم لفحص عائلته

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): رحب مقيم في أحد أحياء مكة المكرمة بمنسوبي وزارة الصحة المسؤولين عن أعمال المسح النشط الهادف للتصدي لجائحة رحب مقيم في أحد أحياء مكة المكرمة بمنسوبي وزارة الصحة المسؤولين عن أعمال المسح النشط الهادف للتصدي لجائحة كورونا وسمح المقيم للفرق الميدانية بفحصه، كما دعاهم إلى منزله لفحص أفراد أسرته والتأكد من خلوهم من الفيروس. يذكر أن المسح الميداني يأتي ضمن الإجراءات التى تسعى لاكتشاف الإصابات بكورونا والحد من انتشاره.

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