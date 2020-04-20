شكرا لمتابعة خبر عن "الشؤون البلدية" تدعو أصحاب المنشآت إلى سرعة التعريف بتفاصيل مساكن العمالة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أصحاب المنشآت للمسارعة بالتعريف بمواقع وتفاصيل المساكن الخاصة بالعمالة التابعة لمنشآتهم عبر شبكة “ إيجار ” ، خلال (10) أيام ابتداء من تاريخ 20 إبريل 2020م.
وأوضحت أن ذلك يأتي انطلاقا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على ضمان السلامة الصحية للمجتمع بمكوناته كافة (مواطنين ومقيمين) وذلك عبر اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID19)، وتأكيدا على مسؤوليات منشآت القطاع الخاص تجاه عمالتها فإن لجنة تنظيم سكن العمالة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان.
يذكر أن هذا الإجراء يأتي ضمن الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد "19-COVID".
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