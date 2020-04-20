شكرا لمتابعة خبر عن التحقيق في إساءة استخدام عامل نظافة للسكن المؤقت بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): فتحت أمانة محافظة جدة التحقيق في مقطع الفيديو المتداول حول إساءة استخدام عمال أحد مقاولي النظافة للسكن المؤقت. فتحت أمانة محافظة جدة التحقيق في مقطع الفيديو المتداول حول إساءة استخدام عمال أحد مقاولي النظافة للسكن المؤقت. وأضافت أمانة جدة في بيان لها: وجّه أمين جدة بالتحقيق في مقطع الفيديو المتداول حول إساءة استخدام عمال أحد مقاولي النظافة لسكن العمال المؤقت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحقيق في إساءة استخدام عامل نظافة للسكن المؤقت بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.