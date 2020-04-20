شكرا لمتابعة خبر عن رسالة مؤثرة من مانح طلابه درجات مجانية بجامعة "أم القرى" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):قام عميد الكلية الجامعية بالقنفذة، الكلية التابعة لجامعة أم القرى، بتوديع طلابه برسالة مؤثرة دون أن يوضح الأسباب.
وأضاف عميد الكلية في رسالته: " أبنائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تشرفت بخدمة الكلية، واجتهدت بقدر ما أستطيع أصبت تارة وأخطأت تارات ".
وكانت أنباء ترددت بشأن إعفاء عميد الكلية الجامعية بالقنفذة بعد تغريدات نشرها عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، وكان من ضمنها إعلانه في واحدة منها منح جميع طلابه تقدير "+A"
يذكر أن عضو هيئة تدريس بجامعة أم القرى، قد منح 90 طالباً درجات لا تقل عن 95 درجة في المقررين
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