الموارد البشرية لأصحاب المنشآت: وافونا سريعًا بمواقع سكن العمالة

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أصحاب المنشآت للمسارعة بالتعريف بمواقع مساكن العمالة التابعة لهم، ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، ودعت الوزارة أصحاب الأعمال والمنشآت للمسارعة بالتعريف بمواقع وتفاصيل المساكن الخاصة بالعمالة التابعة لمنشآتهم عبر شبكة إيجار خلال 10 أيام ابتداءً من اليوم الاثنين، وذلك ضمن الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة للحد من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على ضمان السلامة الصحية للمجتمع بكافة مكوناته (مقيمين ومواطنين)، كما تكون تأكيدًا على مسؤوليات منشآت القطاع الخاص تجاه عمالها، وتنسيقًا مع وزارات «الإسكان، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية».

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