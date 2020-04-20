أمانة جدة تحقق في إساءة استخدام عمال «سكنًا مؤقتًا لهم»

تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية
بدأت أمانة محافظة جدة، التحقيق في إساءة استخدام عمال أحد مقاولي النظافة، لسكن مؤقت.
وقالت الأمانة، عبر «تويتر»، إنها بدأت التحقيق في مقطع الفيديو المتداول حول إساءة استخدام عمال أحد مقاولي النظافة، لسكن مؤقت؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بشأنه.
وكان مغردون تداولوا مقطع فيديو يصور عمالة تابعة لشركة نظافة في محافظة جدة، وذبحهم دجاجًا مجهول المصدر، قرب مدخل مدرسة مخصصة لسكنهم فيها بشكل مؤقت، دون اتباع اشتراطات السلامة، على الرغم من التدابير الوقائية التي تطبقها الجهات ذات الصلة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
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