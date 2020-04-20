جامعة طيبة تكلف هيئة تدريسها بالكليات الصحية بالعمل في المستشفيات

عميد «الطب» يتولى رفع تقرير بالأسماء
كشفت مصادر لـ«عاجل» أن مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، كلَّف جميع أعضاء هيئة التدريس بالعمل في مستشفيات «الشؤون الصحية» بمنطقة المدينة المنورة، وفق مقتضيات الحاجة، وذلك بناءً على الصلاحيات المخوّلة له.
وبموجب التكليف الصادر من مدير الجامعة، يتولى عميد كلية الطب مهام التنسيق والتوجيه لعمل الأطباء والكادر الصحي مع مديرية الشؤون الصحية، بينما يرفع عميد كلية الطب تقريرًا بأسماء العاملين لمدير الجامعة وجهات عملهم وتواريخ مباشرتهم.
يأتي ذلك ضمن تضافر جهود جميع الجهات ذات الصلة في المملكة، للمشاركة في التدابير والإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وفق تعليمات القيادة الرشيدة بهذا الشأن.
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