الأرصاد تعلن «طقس الثلاثاء»: أمطار وسيول محتملة على 8 مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية وسيول محتملة، غدًا الثلاثاء، في 8 مناطق بالمملكة، وقالت الهيئة – في بيان عبر موقعها الإلكتروني – من المتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى تدفق سيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، نجران، جازان، عسير، والباحة.

وتوقعت الهيئة، تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الشرقية منها، بينما يشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية، وشمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وشرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، والحالة العامة متوسط الموج.

أما الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج، وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء بمختلف المناطق.

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