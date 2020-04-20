بالصور.. أمانة العاصمة تستقبل فريق الصحة لإجراء «المسح النشط»

استقبلت أمانة العاصمة المقدسة فريقًا ميدانيًا من الإدارة العامة للشؤون الصحية بمكة المكرمة؛ لتنفيذ المسح النشط لفيروس كورونا المستجد كإجراء احترازي استباقي للموظفين والعمالة في المبنى؛ لاكتشاف أي إصابات حال وجودها، بشكل مبكر.

وباشر الفريق الميداني تعزيز التوعية الصحية وتحسين مستوى الصحة العامة كقياس درجة الحرارة والتأكد من مدى تطبيق الاشتراطات الصحية والنظافة العامة، والتأكد من عدم وجود أعراض لدى العاملين ومعرفتهم للأرقام الخاصة بوزارة الصحة، فضلاً عن أخذ المسحات منهم وإحالة العينات الى المختبر، والتوجيه بالعزل المبدئي حتى ظهور نتيجة العينة مع رعايتهم وحجزهم صحيًا حال ظهور نتائج إيجابية.

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