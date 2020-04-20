بالصور.. إعانات مالية لأسر السجناء بجازان

بدأ القسم النسائي بلجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» بمنطقة جازان صباح اليوم الاثنين، توزيع دفعة جديدة من الشيكات المخصصة للإعانات المالية الدورية لأسر النزلاء السعوديين ذوي المحكوميات الطويلة والواردة من الأمانة العامة للجنة الوطنية الرئيسية بالرياض للتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الراهنة.

وقالت رئيسة القسم النسائي باللجنة عائشة بنت شاكر الزكري، إن هذه الدفعة تشمل أربعين أسرة من مدينة جازان ومختلف المحافظات، اتضح من واقع البحث حاجتهم للمساعدة العاجلة، ويتم الصرف بواقع ألفي ريال لكل أسرة وبقيمة إجمالية ثمانين ألف ريال، معربةً عن شكر وامتنان اللجنة للأمين العام للجنة «تراحم» تركي بن عبدالله البطي على متابعته وتفاعله مع أوضاع أسر السجناء بالمنطقة.

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