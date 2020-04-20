تطرق لـ«أنفع الأنواع».. الزعاق يتوقع حالة مطرية على 5 مناطق

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، حالة مطرية مميزة تشمل مساحات واسعة من المملكة العربية السعودية، وأضاف «الزعاق»، عبر «تويتر»، أن الحالة المتوقعة تشمل مناطق: حائل، والقصيم، والرياض، وأجزاءً من المدينة المنورة، ومكة المكرمة، مشيرًا إلى أن أنفع أنواع المطر للأرض للربيع الصيفي المعروف بـ«مطر السماك»، راصدًا حركة السحب في مختلف المناطق.

إلى ذلك، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار الأمطار والسحب الرعدية في مناطق، القصيم، وتبوك والرياض، والمنطقة الشرقية، والحدود الشمالية، خلال الساعات المقبلة.

Advertisements

اقرأ أيضًا

الزعاق: تشكيلات سحبية ماطرة بعدة مواقع في المملكة اليوم الخميس

الزعاق: هدوء التقلبات الجوية واستمرار «إحساس البرودة» بعدة مناطق