تشمل مساحات واسعة من المملكة..
توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، حالة مطرية مميزة تشمل مساحات واسعة من المملكة العربية السعودية، وأضاف «الزعاق»، عبر «تويتر»، أن الحالة المتوقعة تشمل مناطق: حائل، والقصيم، والرياض، وأجزاءً من المدينة المنورة، ومكة المكرمة، مشيرًا إلى أن أنفع أنواع المطر للأرض للربيع الصيفي المعروف بـ«مطر السماك»، راصدًا حركة السحب في مختلف المناطق.
إلى ذلك، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار الأمطار والسحب الرعدية في مناطق، القصيم، وتبوك والرياض، والمنطقة الشرقية، والحدود الشمالية، خلال الساعات المقبلة.
اقرأ أيضًا
الزعاق: تشكيلات سحبية ماطرة بعدة مواقع في المملكة اليوم الخميس
الزعاق: هدوء التقلبات الجوية واستمرار «إحساس البرودة» بعدة مناطق
كانت هذه تفاصيل خبر تطرق لـ«أنفع الأنواع».. الزعاق يتوقع حالة مطرية على 5 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.