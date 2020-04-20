

نواكشوط 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 أبريل 2020 م واس

أكد وزير الصحة الموريتاني محمد نذير ولد حامد أن الظروف التي أدت إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية توقيا من انتشار فيروس

وشدد الوزير الموريتاني في تصريح له اليوم، أن سلامة البلاد من الوباء لا تعني بالضرورة أننا حصلنا على حصانة وإنما يظل تعرضنا لخطر الوباء قائمًا في حالة التراخي وعدم الحذر.

وكانت وزارة الصحة الموريتانية قد أعلنت أمس الأول أن البلاد أصبحت خالية من فيروس كورونا بعد شفاء 6 حالات، تم تأكيد إصابتها بالفيروس، ووفاة الحالة السابعة، وذلك بعد حوالي شهر من إعلان أول إصابة بالفيروس منتصف مارس المنصرم.

// انتهى //

20:47ت م

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نواكشوط 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 أبريل 2020 م واسأكد وزير الصحة الموريتاني محمد نذير ولد حامد أن الظروف التي أدت إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية توقيا من انتشار فيروس كورونا ما زالت قائمة، مشيرًا إلى أنه لايوجد أي مبرر لتخفيف هذه الإجراءات سواء كانت فردية أو جماعية.وشدد الوزير الموريتاني في تصريح له اليوم، أن سلامة البلاد من الوباء لا تعني بالضرورة أننا حصلنا على حصانة وإنما يظل تعرضنا لخطر الوباء قائمًا في حالة التراخي وعدم الحذر.وكانت وزارة الصحة الموريتانية قد أعلنت أمس الأول أن البلاد أصبحت خالية من فيروس كورونا بعد شفاء 6 حالات، تم تأكيد إصابتها بالفيروس، ووفاة الحالة السابعة، وذلك بعد حوالي شهر من إعلان أول إصابة بالفيروس منتصف مارس المنصرم.// انتهى //20:47ت م0219

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير الصحة الموريتاني يؤكد أنه لا يوجد مبرر لتخفيف الإجراءات المتخذة توقيًا من انتشار فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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